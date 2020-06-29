Дагестанский «Батыр-бройлер» планирует наладить экспорт птицеводческой продукции в Азербайджан

ООО "Батыр-бройлер" намерен направить 786 млн рублей в реализацию проекта по расширению производства и переработки мяса птицы, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Мощность нового производства составит 12 тыс. тонн продукции в год.

"Предприятие располагает одним из крупнейших на юге страны инкубационных цехов мощностью более 15 млн цыплят в год, поставляет суточных цыплят в более чем 20 регионов России. В целом, "Батыр-бройлер" намерен обеспечить дагестанский рынок качественной продукцией, так как наш регион пока обеспечен собственным мясом птицы только на 60%", - отметил глава Минсельхоза республики Абзагир Гусейнов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В планах компании - строительство 24 птичников для выращивания бройлеров, реконструкция одного и строительство четырех новых птичников для выращивания птицы французской породы "Хубборд", модернизация убойного цеха с доведением мощностей до 10 тонн в сутки, строительство комбикормового завода. Реализация проекта позволит создать более 150 рабочих мест.

В пресс-релизе отмечается, что в реализацию первого этапа модернизации компания вложила 850 млн рублей. За счет данных средств были модернизированы шесть старых и построены четыре птичника общей мощностью выращивания 2,5 млн цыплят в год, построен убойных цех проектной мощностью 20 тыс. тонн мяса в год, цех глубокой переработки мощностью 3,5 тонны в смену, комбикормовый завод мощностью 2 тонны в час, а также подводящие инженерные коммуникации и очистные сооружения, трансформаторная подстанция 2 МВт. Кроме того, "Батыр-бройлер" построил завод по переработке биологических отходов мощностью 5 тыс. тонн в год, что позволяет получать мясокостную муку.

В настоящее время "Батыр-бройлер" выпускает более 50 наименований продукции, в том числе тушки птицы, полуфабрикаты и колбасные изделия. Основная часть продукции сбывается на территории Дагестана. При этом география поставок также охватывает Москву, Астрахань, Ростов, Саратов, Тверь и Владивосток.

Предприятие также намерено развивать экспорт птицеводческой продукции, ведутся переговоры с партнерами из Азербайджана, Киргизии и Китая.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Батыр-Бройлер" основано в сентябре 2015 года. Основной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы. Единственным владельцем компании является Гульмира Батырова. С момента основания компания получает чистую прибыль, по итогам 2019 года она составила 24,26 млн рублей, что на 38% меньше, чем годом ранее. При этом выручка выросла в 1,9 раза - до 380,975 млн рублей.