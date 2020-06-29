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Туризм 29.06.2020 17:52

ГАТ направит около 6,5 млн манатов на брендинг и рекламу

Госагентство по туризму Азербайджана (ГАТ) привлекло ООО “Max Print” для оказания услуг по брендингу, рекламе и связи, а также размещению агитационных материалов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 6,49 млн манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГАТ, УСЛУГИ, РЕКЛАМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]