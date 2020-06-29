ГАТ направит около 6,5 млн манатов на брендинг и рекламу

Госагентство по туризму Азербайджана (ГАТ) привлекло ООО “Max Print” для оказания услуг по брендингу, рекламе и связи, а также размещению агитационных материалов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 6,49 млн манатов.

Х.Насирзаде