В Казахстане изучат вопрос о закупке вакцины от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости заключения предварительных контрактов на закупку вакцины от коронавируса.

"Рядом стран и корпораций уже ведется тестирование перспективных вакцин от коронавируса. Необходимо проработать вопрос заключения предварительных контрактов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции с тем, чтобы обеспечить ее широкое применение в стране", - сказал Токаев в понедельник на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

Вместе с этим президент поручил принять "все меры по недопущению искусственного роста цен на лекарственные препараты и средства, медицинские средства индивидуальной защиты в оптово-розничных сетях".

Глава государства также поручил "Госкомиссии создать неснижаемый материальный резерв средств индивидуальной защиты с учетом не только медицинских работников, но и сотрудников спецорганов, социальных структур", отмечается в сообщении.

Токаев также заявил о необходимости "решить проблему критической нехватки медперсонала". "Нужно задействовать выпускников, прошедших интернатуру, обеспечить ускоренный выпуск эпидемиологов и инфекционистов, командировать специалистов из более благополучных в менее благополучные регионы. Следует также изучить возможность привлечения волонтеров", - сказал президент на совещании.

Токаев отметил, что нужно продолжить стимулирование медиков, взаимодействующих с больными коронавирусом, усилить контроль над распределением материального стимулирования медиков.

В то же время он подчеркнул, что следует обеспечить доступность плановой медпомощи для других больных неинфекционного характера.

"Судя по всему, COVID-19 в нашей жизни будет присутствовать долгое время. На острый период пандемии была отложена плановая госпитализация, обследование и профилактика больных по другим заболеваниям. Однако это может негативно сказаться в последующем на общем здоровье населения. Поэтому предстоит выработать меры по безопасному оказанию плановой онкологической, кардиологической, пульмонологической и другой медицинской помощи в новых условиях", - сказал Токаев.