Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против РФ

Совет ЕС принял в понедельник юридическое решение о продлении на полгода секторальных, экономических санкций Евросоюза в отношении России.
"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года", - говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
В ходе видеоконференции 19 июня Европейский совет согласился продлить на очередные шесть месяцев экономический пакет санкций в отношении России на основании анализа Германии и Франции о выполнении минских соглашений.
С выполнением минских соглашений в ЕС связывают сохранение экономических санкций.
Согласно процедуре Евросоюза, политическое решение по экономическим санкциям, принимаемое саммитом ЕС, в свою очередь должен утвердить Совет ЕС. Постановление Совета ЕС о продлении действия ограничительных мер вступает в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.
Экономические санкции включают:
- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;
- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;
- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.
На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.
Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".
Алиев поздравил Бердымухамедова с днем рождения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
"Дочка" турецкого Koc Holding поставит Грузии 175 автобусов за 19 млн евро
Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г
Нефть ускорила рост, Brent торгуется на уровне $41,43 за баррель
В Казахстане изучат вопрос о закупке вакцины от COVID-19
ГАТ направит около 6,5 млн манатов на брендинг и рекламу
Туристические достопримечательности Сингапура откроются 1 июля
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог