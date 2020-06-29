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Внешняя политика 29.06.2020 18:57

Алиев поздравил Бердымухамедова с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил по телефону президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщает официальный сайт главы государства.

“Президент Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана с днем ​​рождения, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов в работе на благо процветания Туркменистана”, - отмечается в сообщении.

В ходе беседы Алиев и Бердымухамедов выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях и выразили уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет успешно продолжаться.

Х.Насирзаде


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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]