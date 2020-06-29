Нефть ускорила рост, Brent торгуется на уровне $41,43 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 составляет $41,43 за баррель, что на $0,41 (1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,6 (1,56%) - до $39,09 за баррель.
Инвесторы переключили внимание на перспективы экономического восстановления и надежды на новые монетарные стимулы, после того как Народный банк Китая (НБК) пообещал применить новые инструменты денежно-кредитной политики, чтобы поддержать достаточный уровень ликвидности, пишет Trading Economics.
По словам экспертов, поддержку нефтяному рынку в понедельник в том числе оказали оптимистичные статданные из Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, пишет Dow Jones.
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в мае 2020 года выросла на 6% на фоне повышения объемов производства и продаж при постепенном снятии по всему миру ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце составила 582,34 млрд юаней ($82,25 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В апреле показатель сократился на 4,3%.
Тем не менее на рынке сохраняются опасения, связанные с продолжающимся распространением коронавируса и его последствиями для мирового спроса на нефть.
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Американские штаты Техас и Флорида были вынуждены приостановить снятие ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса. Число новых случаев заболевания растет по всей стране, особенно на юге и западе США.
Аналитики AxiCorp, однако, отмечают, что повторного введения жестких карантинных мер в мире, вероятно, не будет, в связи с чем, можно ожидать сохранения тенденции к постепенному восстановлению спроса на нефть.
Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на одну единицу - до 188 установок. Количество установок не растет с первой половины марта.
Алиев поздравил Бердымухамедова с днем рождения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
В Казахстане изучат вопрос о закупке вакцины от COVID-19
ГАТ направит около 6,5 млн манатов на брендинг и рекламу
Туристические достопримечательности Сингапура откроются 1 июля
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
ФРГ не имеет данных о том, что спецслужбы РФ якобы платили талибам за нападения на военных США в Афганистане
Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против РФ
Позиция Германии по санкциям США в отношении "Северного потока 2" не изменилась - представитель правительства
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог