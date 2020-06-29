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ТЭК 29.06.2020 19:02

Нефть ускорила рост, Brent торгуется на уровне $41,43 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 составляет $41,43 за баррель, что на $0,41 (1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,6 (1,56%) - до $39,09 за баррель.

Инвесторы переключили внимание на перспективы экономического восстановления и надежды на новые монетарные стимулы, после того как Народный банк Китая (НБК) пообещал применить новые инструменты денежно-кредитной политики, чтобы поддержать достаточный уровень ликвидности, пишет Trading Economics.

По словам экспертов, поддержку нефтяному рынку в понедельник в том числе оказали оптимистичные статданные из Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, пишет Dow Jones.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в мае 2020 года выросла на 6% на фоне повышения объемов производства и продаж при постепенном снятии по всему миру ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце составила 582,34 млрд юаней ($82,25 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В апреле показатель сократился на 4,3%.

Тем не менее на рынке сохраняются опасения, связанные с продолжающимся распространением коронавируса и его последствиями для мирового спроса на нефть.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Американские штаты Техас и Флорида были вынуждены приостановить снятие ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса. Число новых случаев заболевания растет по всей стране, особенно на юге и западе США.

Аналитики AxiCorp, однако, отмечают, что повторного введения жестких карантинных мер в мире, вероятно, не будет, в связи с чем, можно ожидать сохранения тенденции к постепенному восстановлению спроса на нефть.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на одну единицу - до 188 установок. Количество установок не растет с первой половины марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]