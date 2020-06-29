Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку падения мирового ВВП в текущем году на уровне 4,6%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO).
Это обусловлено явными доказательствами продолжающегося усиления экономической активности в последние недели.
"Признаки последовательных улучшений активности стали более ясными за последний месяц, что вселяет уверенность в то, что апрель стал самой низкой точкой вызванной коронавирусом рецессии, - полагает главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон. - Тем не менее, остается высоким риск повторного появления вируса и возобновления общенациональных локдаунов, что может серьезно навредить ожидаемому восстановлению экономики".
С прошлого GEO, опубликованного в конце мая, появились более четкие признаки экономического восстановления, в частности, резко выросли розничные продажи в США, Великобритании и Испании в прошлом месяце относительно апреля, улучшилась ситуация на американском рынке труда, повысились значения индексов менеджеров закупок (PMI) в мае и июне. Ежедневные данные указывают на существенное повышение числа посещений магазинов и мест отдыха после ослабления ограничительных мер, введенных для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, достаточно быстро восстанавливается активность в строительной отрасли, отмечается в обзоре Fitch.
В КНР восстановление также продолжалось хорошими темпами в мае. В результате прогноз для экономики Китая впервые за долгое время был улучшен - до роста на 1,2% с ожидавшихся в мае 0,7%.
Помимо этого, были улучшены оценки для Австралии (до снижения на 2,7% с 5% ранее) и Южной Кореи (до сокращения на 0,9% с 1,2%).
ВВП Германии, как ожидается, в текущем году упадет на 6,3% против прежнего прогноза 6,7% из-за дополнительного смягчения налогово-бюджетной политики.
В целом для еврозоны теперь предполагается сокращение экономики на 8%, а не на 8,2%.
"Мы подтвердили прогноз падения ВВП США на 5,6% после недавнего улучшения статданных, но по-прежнему ожидаем сокращения на экономики во втором квартале на 9,9% в поквартальном выражении (на 34% в годовом), а недавний рост числа новых случаев заболевания коронавирусом повышает риски более значительного снижения", - говорится в сообщении Fitch.
При этом аналитики агентства ухудшили прогнозы для экономик Бразилии (до падения на 7% с 6%), Великобритании (до снижения на 9% против 7,8% ранее), Мексики (сокращение на 9,1% с против 7,4% прежде), России, Турции, ЮАР и Индонезии. Причем во втором квартале падение британского ВВП может достичь 15%.
В 2021 году Fitch предполагает увеличение глобального ВВП на 4,9%.
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