Главы МИД Азербайджана и Армении во вторник обсудят урегулирование в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Армении 30 июня проведут встречу в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

“В понедельник состоялась встреча между министром иностранных Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшиком в формате видеоконференции”, - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мамедъяров на встрече отметил о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая незаконные поселения и инфраструктурные проекты на оккупированных территориях Азербайджана.

“Сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности. 30 июня состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде