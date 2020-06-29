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Карабахский конфликт 29.06.2020 19:28

Главы МИД Азербайджана и Армении во вторник обсудят урегулирование в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Армении 30 июня проведут встречу в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

“В понедельник состоялась встреча между министром иностранных Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшиком в формате видеоконференции”, - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мамедъяров на встрече отметил о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая незаконные поселения и инфраструктурные проекты на оккупированных территориях Азербайджана.

“Сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности. 30 июня состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]