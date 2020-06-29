Китайские нефтяные гиганты могут объединиться для закупок нефти

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Китая обсуждают идею сформировать альянс для совместных закупок нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Этот шаг, как отмечается, позволит укрепить их рыночную позицию и избежать торговых войн.
По словам источников, главы China Petroleum & Chemical Corp., PetroChina Co., Cnooc Ltd. и Sinochem Group Co. в настоящее время прорабатывают детали своего плана, переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что данная инициатива получила поддержку правительства КНР и соответствующих регулирующих органов.
Для начала альянс намерен коллективно выпускать заявки на приобретение определенных сортов российской и африканской нефти на спотовом рынке, сообщили источники агентства. По их словам, члены объединения уже в следующем месяце могут подать совместную заявку на поставку российской нефти марки ESPO.
В будущем группа может расшириться, с тем чтобы обеспечить участие негосударственных перерабатывающих предприятий, рассказали собеседники агентства.
Китай, ставший эпицентром распространения коронавируса, первым начал открывать экономику, и сейчас потребление транспортных и промышленных видов топлива в стране почти вернулось к уровню, наблюдавшемуся до пандемии.
Объединившись, китайские компании рассчитывают получить более широкое влияние на объемы и цены закупаемого топлива.
По данным издания, в состав группы войдут нефтеперерабатывающие предприятия, которые импортируют свыше 5 млн баррелей нефти в сутки. Это почти пятая часть от общего объема добычи стран ОПЕК, что в теории делает объединение крупнейшим покупателем нефти в мире.
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