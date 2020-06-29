Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9114 RUR   0.0243 GBR   2.1026 TRY   0.248

Цена на нефть

26.06   $/bbl WTI 38.49 -0.23 Brent 41.02 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.06.2020 20:17

Китайские нефтяные гиганты могут объединиться для закупок нефти

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Китая обсуждают идею сформировать альянс для совместных закупок нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Этот шаг, как отмечается, позволит укрепить их рыночную позицию и избежать торговых войн.

По словам источников, главы China Petroleum & Chemical Corp., PetroChina Co., Cnooc Ltd. и Sinochem Group Co. в настоящее время прорабатывают детали своего плана, переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что данная инициатива получила поддержку правительства КНР и соответствующих регулирующих органов.

Для начала альянс намерен коллективно выпускать заявки на приобретение определенных сортов российской и африканской нефти на спотовом рынке, сообщили источники агентства. По их словам, члены объединения уже в следующем месяце могут подать совместную заявку на поставку российской нефти марки ESPO.

В будущем группа может расшириться, с тем чтобы обеспечить участие негосударственных перерабатывающих предприятий, рассказали собеседники агентства.

Китай, ставший эпицентром распространения коронавируса, первым начал открывать экономику, и сейчас потребление транспортных и промышленных видов топлива в стране почти вернулось к уровню, наблюдавшемуся до пандемии.

Объединившись, китайские компании рассчитывают получить более широкое влияние на объемы и цены закупаемого топлива.

По данным издания, в состав группы войдут нефтеперерабатывающие предприятия, которые импортируют свыше 5 млн баррелей нефти в сутки. Это почти пятая часть от общего объема добычи стран ОПЕК, что в теории делает объединение крупнейшим покупателем нефти в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, ИМПОРТ


Похожие новости


Спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисным уровням Азербайджан в апреле 2020г существенно увеличил поставки нефти в Азию Эксперты сомневаются, что восстановление экономики Китая снизит избыток нефти в мире Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте Китай изучает возможность наращивания нефтяных госрезервов после падения цен Падение спроса на нефть в Китае вынуждает продавцов искать альтернативные направления поставок

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]