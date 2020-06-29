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Здравоохранение 29.06.2020 20:53

В Казахстане от коронавируса умерли еще пять человек

В Казахстане в понедельник зарегистрированы еще пять летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ), сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

В Шымкенте от коронавируса умер мужчина 1969 года рождения, в Карагандинской области - женщина 1949 года рождения, в Западно-Казахстанской области - женщина 1938 года рождения и двое мужчин 1981 и 1963 годов рождения.

"Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Итого по республике зарегистрировано 188 случаев с летальным исходом.

По последним данным, в стране зарегистрировано 21 тыс. 327 случаев заражения COVID-19. Кроме того, выявлены 16 тыс. 639 бессимптомных носителей. Вылечились от инфекции 13 тыс. 8 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]