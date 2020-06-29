В Казахстане от коронавируса умерли еще пять человек

В Казахстане в понедельник зарегистрированы еще пять летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ), сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

В Шымкенте от коронавируса умер мужчина 1969 года рождения, в Карагандинской области - женщина 1949 года рождения, в Западно-Казахстанской области - женщина 1938 года рождения и двое мужчин 1981 и 1963 годов рождения.

"Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Итого по республике зарегистрировано 188 случаев с летальным исходом.

По последним данным, в стране зарегистрировано 21 тыс. 327 случаев заражения COVID-19. Кроме того, выявлены 16 тыс. 639 бессимптомных носителей. Вылечились от инфекции 13 тыс. 8 человек.