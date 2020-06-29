В Азербайджане за сутки выявлено 544 новых случая COVID-19, восемь человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 544 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 343 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что зафиксировано рекордное число скончавшихся за один день. За сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 16968, число вылечившихся – 9369, общее число умерших составило 206.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,393 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,558 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 475,525 тыс. тестов.

Х.Насирзаде