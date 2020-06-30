Почти 40% россиян в период самоизоляции впервые воспользовались платформами электронной торговли - Visa

В период самоизоляции 38% россиян впервые воспользовались платформами электронной торговли (e-commerce), сообщил гендиректор Visa в России Михаил Бернер на конференции "Прокачай бизнес".

"Мы провели такой опрос, Visa проводила опрос, который дал хороший ответ на то, как поменялись потребительские настроения и предпочтения в этот период. Опрос показал, что 38% россиян впервые начали пользоваться e-commerce платформами", - сказал Бернер.

Он пояснил, что в основном речь идет об использовании таких платформ для покупки продуктов. "Четверть, 23%, стали пользоваться доставкой этих продуктов на дом. То есть 38% заказывали, может быть, где-то их получали. А 23% их прямо доставили", - отметил глава Visa.

По его словам, компания фиксирует существенный рост продаж на маркетплейсах. "Многие маркетплейсы очень серьезно нарастили свои объемы. Мы увидели, что это иногда не сотни, а даже тысячи процентов роста. Просто малым предпринимателям появилась необходимость как-то найти возможность продавать свои товары и услуги в другой реальности, когда нет магазинов, когда нет ресторанов", - сказал Бернер.

Он пояснил, что маркетплейсы стали "очень хорошей альтернативой, чтобы развивать продажи, потому что времени просто не было". "В то же время многие развивали и переход на маркетплейсы, и собственное развитие онлайн-сегментов. И мы видим достаточно неплохие успехи в ряде направлений", - сказал глава Visa.