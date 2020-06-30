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Дальнее зарубежье 30.06.2020 15:01

Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах США превысило 17 тысяч

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США достигло 17 тыс. 116 человек, увеличившись на 10% только за последние три дня, следует из данных Пентагона.

В частности, с начала пандемии случаи заболевания выявлены у 11 тыс. 770 военнослужащих, 1 тыс. 666 членов их семей, 2 тыс. 551 гражданского служащего и 1 тыс. 129 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона. От COVID-19 с начала пандемии скончались 38 человек, в том числе три военнослужащих, пять членов семей, 21 гражданский служащий и девять подрядчиков.

При этом выздоровели свыше 8,5 тыс. человек, из которых более 5,9 тыс. являются военнослужащими.

Из всех заболевших коронавирусом 623 потребовалась госпитализация. Среди них 290 военнослужащих, 183 гражданских служащих, 67 членов семей и 83 подрядчика.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США - 3 тыс. 551 военнослужащий. В ВМС зафиксировано 3 тыс. 534 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 1 тыс. 336, в Корпусе морской пехоты - 1 тыс. 162 и в Национальной гвардии - 1 тыс. 979. Выявлено также еще 178 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Кроме того, зафиксировано 21 тыс. 578 случаев заболевания среди ветеранов Вооруженных сил и сотрудников министерства по делам ветеранов. Свыше 1,5 тыс. ветеранов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]