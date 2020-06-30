Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0243 GBR   2.091 TRY   0.2481

Цена на нефть

29.06   $/bbl WTI 39.70 1.21 Brent 41.71 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 30.06.2020 15:19

ВВП Саудовской Аравии в январе-марте снизился 3-й квартал, на максимум за 2 года

Экономика Саудовской Аравии в первом квартале снизилась на 1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют официальные данные.

Таким образом, ВВП страны падал третий квартал подряд, причем в январе-марте темпы сокращения стали максимальными за два года, отмечает Trading Economics.

В том числе объем ВВП в сфере добычи нефти и газа в первом квартале рухнул на 4,6% из-за падения нефтяных цен на мировых рынках в связи с переизбытком предложения и уменьшением спроса на фоне пандемии COVID-19.

Между тем ненефтяной сектор продемонстрировал подъем на 1,6%. В том числе в сфере розничной и оптовой торговли, ресторанов и гостиниц был зафиксирован рост на 4,8%, в горнодобывающей промышленности - на 4,6%.

В четвертом квартале 2019 года саудовский ВВП снизился на 0,3%, в третьем квартале - на 0,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики страны на 6,8% по итогам 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


Похожие новости


Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты Бизнес-форум Азербайджан - Саудовская Аравия состоится в мае в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]