ВВП Саудовской Аравии в январе-марте снизился 3-й квартал, на максимум за 2 года

Экономика Саудовской Аравии в первом квартале снизилась на 1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют официальные данные.

Таким образом, ВВП страны падал третий квартал подряд, причем в январе-марте темпы сокращения стали максимальными за два года, отмечает Trading Economics.

В том числе объем ВВП в сфере добычи нефти и газа в первом квартале рухнул на 4,6% из-за падения нефтяных цен на мировых рынках в связи с переизбытком предложения и уменьшением спроса на фоне пандемии COVID-19.

Между тем ненефтяной сектор продемонстрировал подъем на 1,6%. В том числе в сфере розничной и оптовой торговли, ресторанов и гостиниц был зафиксирован рост на 4,8%, в горнодобывающей промышленности - на 4,6%.

В четвертом квартале 2019 года саудовский ВВП снизился на 0,3%, в третьем квартале - на 0,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики страны на 6,8% по итогам 2020 года.