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Дальнее зарубежье 30.06.2020 15:29

В Пекине пообещали ответ на действия США в отношении Гонконга

Власти Китая не оставят без ответа нынешнюю политику США, недовольных Законом о национальной безопасности Гонконга, в отношении специального административного региона КНР, заявил во вторник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"В качестве реакции на неправомерные действия США Китай примет необходимые контрмеры ", - приводят его слова западные СМИ.

"Попытки США посредством так называемых санкций помешать Китаю реализовать Закон о национальной безопасности Гонконга успеха иметь не будут", - пообещал он.

Во вторник постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял Закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников. В свою очередь накануне в МИД Китая сообщили, что намерены ввести визовые ограничения в отношении отдельных американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.

Также госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон прекращает поставки оборонной продукции и товаров двойного назначения в Гонконг.

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Тэги: КИТАЙ, США, ГОНКОНГ, КОНТРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]