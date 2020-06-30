В Пекине пообещали ответ на действия США в отношении Гонконга

Власти Китая не оставят без ответа нынешнюю политику США, недовольных Законом о национальной безопасности Гонконга, в отношении специального административного региона КНР, заявил во вторник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"В качестве реакции на неправомерные действия США Китай примет необходимые контрмеры ", - приводят его слова западные СМИ.
"Попытки США посредством так называемых санкций помешать Китаю реализовать Закон о национальной безопасности Гонконга успеха иметь не будут", - пообещал он.
Во вторник постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял Закон о национальной безопасности Гонконга.
Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.
Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников. В свою очередь накануне в МИД Китая сообщили, что намерены ввести визовые ограничения в отношении отдельных американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.
Также госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон прекращает поставки оборонной продукции и товаров двойного назначения в Гонконг.
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