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Дальнее зарубежье 30.06.2020 15:45

Явка на голосовании по Конституции превысила 45% - ЦИК

За первые пять дней явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 45,7%, сообщила во вторник в информационном центре Центризбиркома РФ глава ведомства Элла Памфилова.

"По состоянию на вечер 29 июня, проголосовали 49,6 млн граждан, что составляет 45,7% на территории РФ. В том числе 1 млн 62 тыс. в электронном виде, что составляет 90,3% от числа зарегистрировавшихся", - сказала Памфилова.

По ее словам, активнее всего голосуют в Чеченской республике - там проголосовали 75,8% избирателей. Наименее активно участвуют избиратели в Хабаровском крае - 21,7% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ, ЦИК, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]