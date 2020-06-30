Явка на голосовании по Конституции превысила 45% - ЦИК

За первые пять дней явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 45,7%, сообщила во вторник в информационном центре Центризбиркома РФ глава ведомства Элла Памфилова.

"По состоянию на вечер 29 июня, проголосовали 49,6 млн граждан, что составляет 45,7% на территории РФ. В том числе 1 млн 62 тыс. в электронном виде, что составляет 90,3% от числа зарегистрировавшихся", - сказала Памфилова.

По ее словам, активнее всего голосуют в Чеченской республике - там проголосовали 75,8% избирателей. Наименее активно участвуют избиратели в Хабаровском крае - 21,7% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.