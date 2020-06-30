НАТО не стоит бояться диалога с Россией - Столтенберг

НАТО рассчитывает на развитие диалога с Россией по ряду насущных проблем, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы хотели бы вести диалог с Россией по широкому кругу проблем, заключать соглашения, и это мое основное послание всем членам НАТО: нам не стоит бояться разговаривать с Россией, Россия - здесь, Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в избавлении от гонки вооружений, в предотвращении новой "холодной войны", - сказал он.
Генсек НАТО напомнил о принципах, с которыми НАТО подходит к отношениям с Россией - "сдерживание, оборона и диалог".
"Мы должны проявлять твердость, быть предсказуемыми, но в то же время мы можем стремиться к политическому диалогу с Россией, поскольку нам необходимо пытаться улучшать отношения", - отметил Столтенберг.
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