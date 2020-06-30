Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне эпидемии Covid-19 в Украине

Украине с учетом складывающейся ситуации с распространением коронавируса необходимо быть готовой ко второй волне эпидемии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса во вторник. Слова президента приводит его пресс-служба.
Отмечается, что кабинет министров Украины уже готовит больницы ко второй волне. На данный момент имеются койкоместа для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.
Возобновлять работу детских лагерей в правительстве пока не собираются.
По данным на утро вторника, на Украине количество инфицированных с начала пандемии составило 44 тыс. 334 человека, выздоровевших - 19 тыс. 115, умерли 1 тыс. 159 человек.
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