Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-мае получили заказов на $274 млн

Азербайджанские производители получили в январе-мае 2020 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $273,9 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В том числе, в мае 2020 года объем полученных заказов составил на сумму $64,7 млн.
В 2019 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $595,7 млн. Таким образом, в 2019 году объем полученных заказов увеличился на 15,9%.
В целом, с 1 января 2017 года по 1 июня 2020 года заказы на экспорт продукции составили $1 млрд 858,7 млн.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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