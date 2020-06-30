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ТЭК 30.06.2020 15:19

Deloitte & Touche проведет оценку финансовых обязательств структуры Минэнерго Азербайджана

Аудиторская компания «Deloitte & Touche» проведет уточнение финансовых обязательств Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью министерство энергетики Азербайджана подписало соответствующий контракт с «Deloitte & Touche».

Сумма контракта - 134,4 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]