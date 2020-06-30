Deloitte & Touche проведет оценку финансовых обязательств структуры Минэнерго Азербайджана

Аудиторская компания «Deloitte & Touche» проведет уточнение финансовых обязательств Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью министерство энергетики Азербайджана подписало соответствующий контракт с «Deloitte & Touche».

Сумма контракта - 134,4 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков