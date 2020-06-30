Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0243 GBR   2.091 TRY   0.2481

Цена на нефть

29.06   $/bbl WTI 39.70 1.21 Brent 41.71 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.06.2020 19:17

США продолжат сотрудничество с Узбекистаном по афганскому вопросу

Вопросы мирного урегулирования в Афганистане и перспективы сотрудничества в этом направлении обсудили на встрече в Ташкенте глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад, сообщила во вторник пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В переговорах принял участие главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер.

"Собеседники выразили поддержку достижению Соглашения между политическими лидерами Афганистана и подчеркнули, что создание инклюзивного правительства и Высшего Совета национального примирения должно способствовать объединению всех политических сил страны во имя светлого будущего Афганистана", - говорится в сообщении.

Участники встречи также уделили внимание расширению взаимодействия США и Узбекистана на афганском направлении.

"Американская сторона высоко оценила усилия руководства Узбекистана по продвижению регионального подхода в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и подтвердила свою готовность к продолжению активного сотрудничества в данном направлении", - подчеркнули в пресс-службе узбекского МИД.

В этом контексте отмечалось, что проведенная 27 мая первая встреча в трехстороннем формате взаимодействия "Узбекистан-США-Афганистан" подтвердила значимость этого механизма "для выработки практических предложений по восстановлению ИРА и активному вовлечению ее в региональные экономические процессы".

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по привлечению средств DFC для финансирования ряда проектов, содействующих расширению экономических и транспортно-коммуникационных связей между Афганистаном и странами региона Центральной Азии.

Болер заявил о готовности DFC участвовать в реализации в Узбекистане проектов в области энергетики, инфраструктуры, медицины и образования, добавили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Американская делегация также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1"), которая запланирована на вторник в режиме видеосвязи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]