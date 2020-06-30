США продолжат сотрудничество с Узбекистаном по афганскому вопросу

Вопросы мирного урегулирования в Афганистане и перспективы сотрудничества в этом направлении обсудили на встрече в Ташкенте глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад, сообщила во вторник пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
В переговорах принял участие главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер.
"Собеседники выразили поддержку достижению Соглашения между политическими лидерами Афганистана и подчеркнули, что создание инклюзивного правительства и Высшего Совета национального примирения должно способствовать объединению всех политических сил страны во имя светлого будущего Афганистана", - говорится в сообщении.
Участники встречи также уделили внимание расширению взаимодействия США и Узбекистана на афганском направлении.
"Американская сторона высоко оценила усилия руководства Узбекистана по продвижению регионального подхода в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и подтвердила свою готовность к продолжению активного сотрудничества в данном направлении", - подчеркнули в пресс-службе узбекского МИД.
В этом контексте отмечалось, что проведенная 27 мая первая встреча в трехстороннем формате взаимодействия "Узбекистан-США-Афганистан" подтвердила значимость этого механизма "для выработки практических предложений по восстановлению ИРА и активному вовлечению ее в региональные экономические процессы".
В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по привлечению средств DFC для финансирования ряда проектов, содействующих расширению экономических и транспортно-коммуникационных связей между Афганистаном и странами региона Центральной Азии.
Болер заявил о готовности DFC участвовать в реализации в Узбекистане проектов в области энергетики, инфраструктуры, медицины и образования, добавили в пресс-службе МИД Узбекистана.
Американская делегация также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1"), которая запланирована на вторник в режиме видеосвязи.
Посредники по Карабаху призывают стороны конфликта предпринять дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня
Главы МИД Азербайджана и Армении в июле проведут еще одну встречу по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении обсуждают урегулирование в Карабахе
Китайская Xian Electric Engineering реконструирует еще две подстанции Укрэнерго за 27 млн евро
Экономика США уже прошла низшую точку при продолжающемся кризисе - глава ФРБ Нью-Йорка
Поставки американской нефти в Белоруссию - долгосрочная программа
В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию
Азербайджан из-за COVID-19 продлил до сентября 2020г запрет на вывоз медицинских принадлежностей и препаратов
AMC отложила открытие кинотеатров в США до 30 июля на фоне переноса двух крупных кинопремьер
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог