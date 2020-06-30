США продолжат сотрудничество с Узбекистаном по афганскому вопросу

Вопросы мирного урегулирования в Афганистане и перспективы сотрудничества в этом направлении обсудили на встрече в Ташкенте глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад, сообщила во вторник пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В переговорах принял участие главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер.

"Собеседники выразили поддержку достижению Соглашения между политическими лидерами Афганистана и подчеркнули, что создание инклюзивного правительства и Высшего Совета национального примирения должно способствовать объединению всех политических сил страны во имя светлого будущего Афганистана", - говорится в сообщении.

Участники встречи также уделили внимание расширению взаимодействия США и Узбекистана на афганском направлении.

"Американская сторона высоко оценила усилия руководства Узбекистана по продвижению регионального подхода в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и подтвердила свою готовность к продолжению активного сотрудничества в данном направлении", - подчеркнули в пресс-службе узбекского МИД.

В этом контексте отмечалось, что проведенная 27 мая первая встреча в трехстороннем формате взаимодействия "Узбекистан-США-Афганистан" подтвердила значимость этого механизма "для выработки практических предложений по восстановлению ИРА и активному вовлечению ее в региональные экономические процессы".

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по привлечению средств DFC для финансирования ряда проектов, содействующих расширению экономических и транспортно-коммуникационных связей между Афганистаном и странами региона Центральной Азии.

Болер заявил о готовности DFC участвовать в реализации в Узбекистане проектов в области энергетики, инфраструктуры, медицины и образования, добавили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Американская делегация также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1"), которая запланирована на вторник в режиме видеосвязи.