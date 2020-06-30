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СНГ 30.06.2020 15:32

Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против РФ вступит в силу 1 июля

Принятое Советом ЕС 29 июня постановление о продлении на полгода экономических санкций в отношении России вступит в силу 1 июля, говорится в публикации законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в документе, опубликованном во вторник.

Накануне Совет ЕС принял юридическое решение о продлении на шесть месяцев секторальных экономических санкций Евросоюза в отношении России до 31 января 2021 года.

В ходе видеоконференции 19 июня Европейский совет согласился продлить на очередные полгода экономический пакет санкций в отношении России на основании анализа Германии и Франции о выполнении "минских соглашений".

С выполнением "минских соглашений" в ЕС связывают сохранение экономических санкций.

Согласно процедуре Евросоюза, политическое решение по экономическим санкциям, принимаемое саммитом ЕС, в свою очередь должен утвердить Совет ЕС. Постановление Совета ЕС о продлении действия ограничительных мер вступает в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]