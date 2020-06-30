Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против РФ вступит в силу 1 июля

Принятое Советом ЕС 29 июня постановление о продлении на полгода экономических санкций в отношении России вступит в силу 1 июля, говорится в публикации законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза.
"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в документе, опубликованном во вторник.
Накануне Совет ЕС принял юридическое решение о продлении на шесть месяцев секторальных экономических санкций Евросоюза в отношении России до 31 января 2021 года.
В ходе видеоконференции 19 июня Европейский совет согласился продлить на очередные полгода экономический пакет санкций в отношении России на основании анализа Германии и Франции о выполнении "минских соглашений".
С выполнением "минских соглашений" в ЕС связывают сохранение экономических санкций.
Согласно процедуре Евросоюза, политическое решение по экономическим санкциям, принимаемое саммитом ЕС, в свою очередь должен утвердить Совет ЕС. Постановление Совета ЕС о продлении действия ограничительных мер вступает в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.
Экономические санкции включают:
- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;
- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;
- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.
На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.
Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".
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