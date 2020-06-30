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ТЭК 30.06.2020 15:45

SOCAR увеличила в 2019г денежные средства в МБА почти в 1,5 раза

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) увеличила за 2019 год объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 46,9% - до 1 млрд 856 млн манатов ($1 млрд 91,7 млн –ИФ).

Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании за 2019 год.

"SOCAR размещает средства в ведущие финансовые учреждения в Азербайджане. Денежные средства компании размещены в МБА, контролируемым правительством Азербайджана. Остаток денежных и депозитных средств SOCAR в МБА на 31 декабря 2019 года составил 1 млрд 856 млн манатов", - отмечается в отчетности.

По данным SOCAR, по состоянию на 31 декабря 2018 года объем средств Госнефтекомпании в МБА составлял 1 млрд 263 млн манатов.

"SOCAR постоянно следит за состоянием банков, в которых имеет счета", - подчеркивается в документе.

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2019 года ограниченные остатки денежных средств SOCAR в размере 37 млн манатов размещены на государственном казначейском счете (в 2018г – 75 млн манатов).

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций принадлежит государству.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, МБА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]