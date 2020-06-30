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Туризм 30.06.2020 16:25

Азербайджан продолжит инвестиции в развитие сектора туризма - Алиев

Потери туристической индустрии мира из-за коронавируса COVID-19 в настоящее время оцениваются в $1,5 трлн, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили.

Такие данные Пололикашвили привел во вторник в ходе встречи с президентом Азербайджаном в формате видеоконференции.

«Туристическая отрасль из-за коронавируса понесла огромные потери. На сегодня потери мировой туристической отрасли оцениваются в $1,5 трлн», - сказал Пололикашвили.

Президент Алиев, в свою очередь, отметил, что из-за коронавируса в настоящее время границы Азербайджана закрыты и сложно сказать, когда они откроются.

Глава государства добавил, что одним из основных направлений поддержки туризма в стране в нынешних условиях может стать внутренний туризм.

«Туристическая отрасль во всем мире восстановится, я в этом уверен. Азербайджан продолжит инвестиции в эту отрасль, у нас есть все необходимые факторы для развития туризма. Целенаправленная работа, наращивание потенциала, устранение бюрократических барьеров – все это на повестки дня у нас для развития туризма», - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что в условиях пандемии власти Азербайджана оказывали поддержку туристической отрасли и продолжат оказывать ее в дальнейшем. «До пандемии мы наблюдали рост турпотока в Азербайджан. В том числе, очень большую роль в этом сыграло проведение гонок Формулы-1 в Азербайджане. Как только была проведена первая гонка в нашей стране, мы сразу увидели рост турпотока», - добавил он.

Алиев отметил, что по различным оценкам иностранные туристы в прежние годы тратили в Азербайджане $1,5-2 млрд в год и в условиях пандемии это потери для экономики страны.

Президент подчеркнул, что Азербайджан намерен активно сотрудничать с UNWTO в постпандемический период для восстановления туристической отрасли.

А.Азизов

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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]