Азербайджан продолжит инвестиции в развитие сектора туризма - Алиев

Потери туристической индустрии мира из-за коронавируса COVID-19 в настоящее время оцениваются в $1,5 трлн, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
Такие данные Пололикашвили привел во вторник в ходе встречи с президентом Азербайджаном в формате видеоконференции.
«Туристическая отрасль из-за коронавируса понесла огромные потери. На сегодня потери мировой туристической отрасли оцениваются в $1,5 трлн», - сказал Пололикашвили.
Президент Алиев, в свою очередь, отметил, что из-за коронавируса в настоящее время границы Азербайджана закрыты и сложно сказать, когда они откроются.
Глава государства добавил, что одним из основных направлений поддержки туризма в стране в нынешних условиях может стать внутренний туризм.
«Туристическая отрасль во всем мире восстановится, я в этом уверен. Азербайджан продолжит инвестиции в эту отрасль, у нас есть все необходимые факторы для развития туризма. Целенаправленная работа, наращивание потенциала, устранение бюрократических барьеров – все это на повестки дня у нас для развития туризма», - отметил Алиев.
Президент подчеркнул, что в условиях пандемии власти Азербайджана оказывали поддержку туристической отрасли и продолжат оказывать ее в дальнейшем. «До пандемии мы наблюдали рост турпотока в Азербайджан. В том числе, очень большую роль в этом сыграло проведение гонок Формулы-1 в Азербайджане. Как только была проведена первая гонка в нашей стране, мы сразу увидели рост турпотока», - добавил он.
Алиев отметил, что по различным оценкам иностранные туристы в прежние годы тратили в Азербайджане $1,5-2 млрд в год и в условиях пандемии это потери для экономики страны.
Президент подчеркнул, что Азербайджан намерен активно сотрудничать с UNWTO в постпандемический период для восстановления туристической отрасли.
А.Азизов
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