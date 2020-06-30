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Внутренняя политика 30.06.2020 16:26

Президент Алиев утвердил увеличение штата аппарата Минтруда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, определяющий новый штата сотрудников министерства труда и социальной защиты населения, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, штат сотрудников аппарата министерства определен в 350 единиц, работников аппарата Госслужбы инспекции труда – в 110 единиц (вместе с центральной лабораторией службы), региональных подразделений Госслужбы – в 260 единиц.

Ранее аппарат министерства состоял из 309 штатных единиц, аппарат Госслужбы инспекции труда – из 55 единиц, а региональные подразделения Госслужбы – из 852 штатных единиц.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНТРУДА, ШТАТ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]