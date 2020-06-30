Президент Алиев утвердил увеличение штата аппарата Минтруда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, определяющий новый штата сотрудников министерства труда и социальной защиты населения, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, штат сотрудников аппарата министерства определен в 350 единиц, работников аппарата Госслужбы инспекции труда – в 110 единиц (вместе с центральной лабораторией службы), региональных подразделений Госслужбы – в 260 единиц.

Ранее аппарат министерства состоял из 309 штатных единиц, аппарат Госслужбы инспекции труда – из 55 единиц, а региональные подразделения Госслужбы – из 852 штатных единиц.

А. Мамедов