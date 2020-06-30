ЕАБР в 2019г увеличил инвестпортфель на четверть - до $4,3 млрд

Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) на заседании под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина подвел итоги работы института развития в 2019 году, сообщила пресс-служба правительства республики во вторник.
"Текущий инвестиционный портфель ЕАБР увеличился на 25,6% - до $4,3 млрд. Балансовый портфель вырос на 31% - до $2,8 млрд. Странами с наибольшими долями в портфеле являются Россия (45,7%) и Казахстан (40,1%)", - говорится в сообщении.
Отраслевая структура инвестпортфеля в 2019 году не изменилась - наибольшую долю занимают проекты в энергетике (21,1%), транспорте (18,9%), финансовом секторе (18,7%).
В 2019 году подписаны соглашения по 27 новым проектам на общую сумму $1,3 млрд. Доля интеграционных проектов в портфеле банка превысила целевое значение и достигла 54,4%. Cовокупный объем заимствований ЕАБР составил $2,6 млрд.
Также совет утвердил положение о Фонде цифровых инициатив ЕАБР.
"Цель нового фонда - оказание содействия странам-участницам банка в формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках основных направлений цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года", - говорится в сообщении.
В режиме видеоконференцсвязи приняли участие полномочные представители акционеров ЕАБР: от Армении - заместитель министра финансов Армен Айрапетян, Белоруссии - министр финансов Юрий Селиверстов и министр экономики Дмитрий Крутой, Киргизии - министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, России - министр финансов Антон Силуанов, Таджикистана - министр финансов Файзиддин Каххорзода.
ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.
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