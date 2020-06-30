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Дальнее зарубежье 30.06.2020 19:54

Эстония продлевает до 14 июля запреты на полеты за рубеж из-за коронавируса

Правительство Эстонии приняло во вторник решение продлить до 14 июля ограничения на полеты пассажирской авиации из Эстонии в страны с повышенным риском заражения коронавирусом.

"Вирус никуда не исчез и необходимо по-прежнему отслеживать ситуацию с коронавирусом и в других странах. В Европе есть места, где численность заболевших скорее растет, чем снижается. Поэтому мы сохраним ограничения, введенные нами 18 мая", - говорится в сообщении для прессы министра экономики и коммуникаций Таави Ааса (Taavi Aas).

По его словам, министерство исходит из того, что для открытия линии в другие государства заболеваемость не должна превышать 25 человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. По соглашению с Еврокомиссией этот срок может продлеваться по 14 дней.

Аас сообщил, что "Европейский Союз на данный момент составляет список третьих стран, из которых разрешен въезд на территорию сообщества. К сожалению, среди них пока нет таких стран как Белоруссия, Украина и Россия, поскольку уровень распространения вируса в них по-прежнему высок и вызывает озабоченность".

По состоянию на 26 июня Эстония закрыла прямое авиасообщение с Белоруссией, Португалией, Швецией, Украиной и Россией. Ограничение действует с 18 мая по 14 июля. Решение о продлении или отмене ограничения принимает правительство.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]