Эстония продлевает до 14 июля запреты на полеты за рубеж из-за коронавируса

Правительство Эстонии приняло во вторник решение продлить до 14 июля ограничения на полеты пассажирской авиации из Эстонии в страны с повышенным риском заражения коронавирусом.
"Вирус никуда не исчез и необходимо по-прежнему отслеживать ситуацию с коронавирусом и в других странах. В Европе есть места, где численность заболевших скорее растет, чем снижается. Поэтому мы сохраним ограничения, введенные нами 18 мая", - говорится в сообщении для прессы министра экономики и коммуникаций Таави Ааса (Taavi Aas).
По его словам, министерство исходит из того, что для открытия линии в другие государства заболеваемость не должна превышать 25 человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. По соглашению с Еврокомиссией этот срок может продлеваться по 14 дней.
Аас сообщил, что "Европейский Союз на данный момент составляет список третьих стран, из которых разрешен въезд на территорию сообщества. К сожалению, среди них пока нет таких стран как Белоруссия, Украина и Россия, поскольку уровень распространения вируса в них по-прежнему высок и вызывает озабоченность".
По состоянию на 26 июня Эстония закрыла прямое авиасообщение с Белоруссией, Португалией, Швецией, Украиной и Россией. Ограничение действует с 18 мая по 14 июля. Решение о продлении или отмене ограничения принимает правительство.
Посредники по Карабаху призывают стороны конфликта предпринять дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня
Главы МИД Азербайджана и Армении в июле проведут еще одну встречу по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении обсуждают урегулирование в Карабахе
Китайская Xian Electric Engineering реконструирует еще две подстанции Укрэнерго за 27 млн евро
Экономика США уже прошла низшую точку при продолжающемся кризисе - глава ФРБ Нью-Йорка
Поставки американской нефти в Белоруссию - долгосрочная программа
В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию
Азербайджан из-за COVID-19 продлил до сентября 2020г запрет на вывоз медицинских принадлежностей и препаратов
AMC отложила открытие кинотеатров в США до 30 июля на фоне переноса двух крупных кинопремьер
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог