Эстония продлевает до 14 июля запреты на полеты за рубеж из-за коронавируса

Правительство Эстонии приняло во вторник решение продлить до 14 июля ограничения на полеты пассажирской авиации из Эстонии в страны с повышенным риском заражения коронавирусом.

"Вирус никуда не исчез и необходимо по-прежнему отслеживать ситуацию с коронавирусом и в других странах. В Европе есть места, где численность заболевших скорее растет, чем снижается. Поэтому мы сохраним ограничения, введенные нами 18 мая", - говорится в сообщении для прессы министра экономики и коммуникаций Таави Ааса (Taavi Aas).

По его словам, министерство исходит из того, что для открытия линии в другие государства заболеваемость не должна превышать 25 человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. По соглашению с Еврокомиссией этот срок может продлеваться по 14 дней.

Аас сообщил, что "Европейский Союз на данный момент составляет список третьих стран, из которых разрешен въезд на территорию сообщества. К сожалению, среди них пока нет таких стран как Белоруссия, Украина и Россия, поскольку уровень распространения вируса в них по-прежнему высок и вызывает озабоченность".

По состоянию на 26 июня Эстония закрыла прямое авиасообщение с Белоруссией, Португалией, Швецией, Украиной и Россией. Ограничение действует с 18 мая по 14 июля. Решение о продлении или отмене ограничения принимает правительство.