Поставки американской нефти в Белоруссию - долгосрочная программа

Поставка американской нефти в Белоруссию является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой, необходимой для повышения устойчивости экономики страны в случае возможных финансово-экономических кризисов, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей журналистам в Минске во вторник.

"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.

По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и ряда других государств", - сказал Макей.

"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - отметил министр.

Он напомнил о поручении президента Белоруссии Александра Лукашенко по обеспечению покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.