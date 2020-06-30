Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0243 GBR   2.091 TRY   0.2481

Цена на нефть

29.06   $/bbl WTI 39.70 1.21 Brent 41.71 0.69

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.06.2020 21:21

Поставки американской нефти в Белоруссию - долгосрочная программа

Поставка американской нефти в Белоруссию является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой, необходимой для повышения устойчивости экономики страны в случае возможных финансово-экономических кризисов, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей журналистам в Минске во вторник.

"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.

По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и ряда других государств", - сказал Макей.

"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - отметил министр.

Он напомнил о поручении президента Белоруссии Александра Лукашенко по обеспечению покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Минск рассчитывает назначить посла в США в ближайшие месяцы - глава МИД Белоруссии США начали поставку нефти в Белоруссию - глава белорусского МИД США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы по конкурентным ценам - Помпео США заинтересованы в независимой Белоруссии - Помпео Помпео прилетит в Минск 1 февраля, пробудет менее дня - СМИ США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Белоруссии - Помпео

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]