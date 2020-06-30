Поставки американской нефти в Белоруссию - долгосрочная программа

Поставка американской нефти в Белоруссию является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой, необходимой для повышения устойчивости экономики страны в случае возможных финансово-экономических кризисов, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей журналистам в Минске во вторник.
"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.
По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и ряда других государств", - сказал Макей.
"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - отметил министр.
Он напомнил о поручении президента Белоруссии Александра Лукашенко по обеспечению покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.
Посредники по Карабаху призывают стороны конфликта предпринять дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня
Главы МИД Азербайджана и Армении в июле проведут еще одну встречу по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении обсуждают урегулирование в Карабахе
В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию
Азербайджан из-за COVID-19 продлил до сентября 2020г запрет на вывоз медицинских принадлежностей и препаратов
AMC отложила открытие кинотеатров в США до 30 июля на фоне переноса двух крупных кинопремьер
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
В Японии начинают клинические испытания вакцины от коронавируса
Зариф призывает мировое сообщество не поддаваться уговорам США в вопросе оружейного эмбарго
Ведущий инфекционист США не исключает, что в стране будет по 100 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог