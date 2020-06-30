Иран без оружейного эмбарго сможет купить у РФ самолеты и угрожать Риму, Варшаве - Помпео

СБ ООН следует продлить истекающее в октябре 2020 года оружейное эмбарго против Ирана, так как в противном случае эта страна сможет закупить современное вооружение и угрожать гораздо большему перечню стран, заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.

"Если мы не сможем сделать это, то Иран смог бы купить произведенные в России боевые самолеты", - сказал он на заседании СБ ООН. По словам Помпео, в таком случае Тегеран получит возможность наносить удары далеко за пределами своей территории, и, к примеру, угрожать таким городам как Рим, Варшава, Эр-Рияд, Дели.

Также Помпео выразил тревогу по поводу перспективы покупки Ираном подлодок и по поводу работы над ракетной программой.