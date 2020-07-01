Ракета SpaceX вывела на орбиту очередной спутник GPS новейшего поколения для ВВС США

Тяжелая ракета Falcon 9 в среду по московскому времени успешно вывела на штатную орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен во вторник в 16:10 по времени Восточного побережья США (23:10 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Примерно через полтора часа спутник был выведен на целевую орбиту, сообщила SpaceX.

При этом первая многоразовая ступень американской ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантическом океане примерно в 635 км от космодрома на мысе Канаверал.

Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек в мире.

Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата оценивается в 577 млн долл. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее чем в 2022 году в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.