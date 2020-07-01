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СНГ 01.07.2020 11:44

Власти Узбекистана задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к группировке, стоявшей за взрывом в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы Узбекистана задержали 11 человек по подозрению в принадлежности к террористической группировке "Катиба Таухид валь-Джихад" , стоявшей за взрывом в метро в Санкт-Петербурге весной 2017 года.

"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками МВД, Службы госбезопасности Узбекистана 30 июня разоблачена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси" (узбекское название группировки - ИФ), подпольно действовавшей на территории Ташкента", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

По его данным, в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом при МВД республики, были задержаны 11 человек.

Представитель пресс-службы отметил, что задержанные попали под влияние боевиков, действующих в настоящее время в рядах указанной террористической организации в Сирии, и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.

"В местах проживания задержанных найдены вещественные доказательства, относящиеся к преступлению", - сказал собеседник агентства.

Группа из 25 человек, причастных к "Катиба Таухид валь-Джихад", была задержана 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]