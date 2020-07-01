Полиция Гонконга предупредила о последствиях пропаганды идеи независимости

Гонконгские активисты, которые будут распространять и демонстрировать материалы в поддержку независимости Гонконга, будут подвергаются аресту и судебному преследованию в соответствии с новым законом о национальной безопасности, сообщил в среду представитель местной полиции.

Закон вступил в силу в 23:00 по местному времени (19:00) вторника. Он определяет обязательства центрального правительства КНР и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.