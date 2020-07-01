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СНГ 01.07.2020 12:13

В Украине 664 человека заболели COVID-19 за сутки, 14 новых жертв вируса

На Украине снижается рост количества новых случаев Covid-19: по состоянию на утро среды выявлено 664 инфицированных, 433 из числа ранее заболевших выздоровели, 14 умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов

Днем ранее, 30 июня, сообщалось о 706 инфицировнных за сутки, 29 июня было 646 новых заболевших Covid-19, 28 июня - 917 случаев, 27 июня - 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

По данным Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 44 998 человека, выздоровевших - 19 548, умерли 1 173 человека.

Сейчас на Украине Covid-19 болеют 24 277 человека, что на 217 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровненской (164,7) областях.

По состоянию на 1 июля госпитализированы 4 848 человек, из них 97 человек подключены к аппарату ИВЛ.Всего госпитализации нуждались 12 013 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 396 пациентов.

Заболевание подтверждено у 3 270 детей и 6 765 медиков, из них 4 094 медработника выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]