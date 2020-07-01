Казахстан ведет переговоры с РФ о закупке фавипиравира для лечения коронавируса

Казахстан обновил протокол диагностики и лечения COVID-19, документ дополнен двумя новыми препаратами для лечения пациентов с коронавирусом, казахстанская сторона начала переговоры с Россией о закупке фавипиравира, сообщила в среду замминистра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.
"В последней версии протокола лечения пациентов с COVID-19 расширено количество препаратов до четырех. На сегодня это лапинавир-ритонавир, хлорохин или гидроксихлорохин, ремдесивир и новый препарат фавипиравир. (...) В ближайшее время препарат фавипиравир будет закуплен единым дистрибьютором. Мы уже ведем переговоры с несколькими производителями, в том числе и РФ, где произведена локализация препарата", - сказала Бюрабекова на брифинге в среду.
25 июня пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что министерство одобрило применение препарата "Арепливир", содержащий фавипиравир, для борьбы с коронавирусом. Ранее российское ведомство одобрило для лечения COVID-19 "Авифавир", содержащий то же действующее вещество.
11 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что "Авифавир" поступил в клиники семи регионов РФ.
"Фавипиравир" использовался в Японии с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа.
Бюрабекова добавила, что отечественные производители также готовы изготавливать данный препарат на территории Казахстана.
По ее словам, в Казахстане "закончились процедуры по закупу препаратов ремдесивир, уже заключен договор и в ближайшее время он поступит в стационары, так как этот препарат необходим только для лечения тяжелых форм коронавируса".
Она добавила, что теперь препараты лапинавир-ритонавир, гидроксихлорохин будут использоваться на амбулаторном лечении пациентов с COVID-19.
"На сегодня именно для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией уже закуплено 59 наименований лекарственных средств на общую сумму 138,8 млн тенге (текущий курс - 403,93/$1 - ИФ-К). И данные препараты отгружены во все регионы, сумма отгрузки составляет более 128 млн тенге", - добавила она.
Вместе с этим, по ее словам, продолжается закупка противовирусных и жаропонижающих препаратов, дефицит которых наблюдался в розничной продаже.
По состоянию на среду в Казахстане выявлено 41 тыс. 055 случаев заражения коронавирусом (симптомных и бессимптомных), 13 тыс. 558 человек выздоровели, 188 - скончались.
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