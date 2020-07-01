Документы в ЦИК Белоруссии подали все претенденты на участие в президентских выборах, кроме Лукашенко

Светлана Тихановская подала документы в Центризбирком Белоруссии на регистрацию кандидатом в президенты, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ЦИК.
"Светлана Тихановская подала документы 30 июня", - проинформировали в ЦИК.
Тихановская стала шестым претендентом на пост президента Беларуси, подавшим документы на регистрацию. Ранее это сделали Виктор Бабарико (22 июня, через доверенное лицо, так как был задержан 19 июня и находится в СИЗО КГБ), экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало (24 июня), экс-депутат Анна Канопацкая (29 июня), сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и председатель партии БСДГ Сергей Черечень (30 июня).
Таким образом, к настоящему времени документы в ЦИК не подал только штаб действующего президента республики Александра Лукашенко.
Центризбирком Беларуси во вторник завершил проверку подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Согласно его данным, необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тыс. достоверных подписей собрали 6 претендентов (все, кроме Цепкало).
За Тихановскую, по данным ЦИК, собрано 104 тыс. 757 достоверных подписей.
Ранее в качестве кандидата в президент планировал регистрироваться супруг Тихановской видеоблогер Сергей Тихановский, однако не смог это сделать, поскольку находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав мужа руководителем инициативной группы.
29 мая на пикете в Гродно Сергей Тихановский был задержан. В Следственном комитете заявили, что "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".
Тихановскому и еще семи лицам предъявили обвинение по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.
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