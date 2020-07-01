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Бизнес и законодательство 01.07.2020 11:27

В Азербайджане зарегистрированы две компании с крупным уставным капиталом

Налоговая служба Азербайджана зарегистрировала ООО “Anqard” и ООО “Metal Roofing Center”, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

«Уставный капитал двух компаний, зарегистрированных 7 и 21 мая 2020 года, составляет 100 тыс. и 409,7 тыс. манатов. Официальными представителями являются Пери Мамедова и Рахиб Ахмедов», - отметили в ведомстве.

При этом служба не указывает род деятельности этих компаний.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]