В Азербайджане зарегистрированы две компании с крупным уставным капиталом

Налоговая служба Азербайджана зарегистрировала ООО “Anqard” и ООО “Metal Roofing Center”, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

«Уставный капитал двух компаний, зарегистрированных 7 и 21 мая 2020 года, составляет 100 тыс. и 409,7 тыс. манатов. Официальными представителями являются Пери Мамедова и Рахиб Ахмедов», - отметили в ведомстве.

При этом служба не указывает род деятельности этих компаний.

Х.Насирзаде