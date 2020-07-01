Число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве опустилось до минимума почти за три месяца

За последние сутки в Москве выявлено 611 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 221 тыс. 598, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в среду.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве достиг минимума почти за три месяца - с 7 апреля.

При этом за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 1 тыс. 796 - вновь значительно превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 152 тыс. 193.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 тыс. 703. Со 2 мая в Москве фиксировалось ежесуточно в среднем по 5,5-6 тыс. новых случаев COVID-19, с 16 мая - менее 4 тыс., с 24 мая этот показатель стабильно менее 3 тыс. в сутки, с 9 июня - менее 2 тыс., с 17 июня - около 1 тыс., а последние 8 дней - менее тысячи.

Во вторник вечером сообщалось, что за последние сутки в Москве ушло из жизни 35 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции, по оперативным данным, достигло 3 тыс. 831.