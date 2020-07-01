Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 700 тыс. манатов на работы по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей и водоснабжения населения.
Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе.
Данные работы будут проведены в 7 населенных пунктах с общей численностью населения 37,66 тыс. человек.
Х.Насирзаде
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