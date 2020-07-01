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01.07.2020 11:52

Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 700 тыс. манатов на работы по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей и водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе.

Данные работы будут проведены в 7 населенных пунктах с общей численностью населения 37,66 тыс. человек.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИСМАИЛЛЫ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]