Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 700 тыс. манатов на работы по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей и водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе.

Данные работы будут проведены в 7 населенных пунктах с общей численностью населения 37,66 тыс. человек.

Х.Насирзаде