ГНФАР следует оптимизировать график трансфертов в госбюджет – Счетпалата

Счетная палата Азербайджана рекомендует Госнефтефонду (ГНФАР) оптимизировать график трансфертов в государственный бюджет.
"Разбивка (по месяцам – ИФ) показывает, что в целом трансферты в госбюджет были выполнены согласно плану, но в ряде месяцев превышали план, а в ряде – были меньше. Это обуславливает необходимость оптимизации трансфертной разбивки", - говорится в заключении Счетной палаты по исполнению бюджета ГНФАР за 2019 год.
Согласно документам, ежеквартальные трансферты в госбюджет в 2019 году должны были составить 2 млрд 841,075 млн манатов. При этом фактические трансферты в первом квартале 2019 года составили 2 млрд 615 млн манатов, во втором – 1 млрд 798 млн манатов, в третьем – 3 млрд 123 млн манатов, в четвертом – 3 млрд 828,3 млн манатов.
Трансферты ГНФАР в госбюджет за 2019 год составили 11 млрд 364,3 млн манатов, что на 405,3 млн или 3,7% больше, чем в 2018 год.
А. Мамедов
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