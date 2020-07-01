Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9073 RUR   0.0239 GBR   2.1015 TRY   0.2481

Цена на нефть

29.06   $/bbl WTI 39.70 1.21 Brent 41.71 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.07.2020 12:41

ГНФАР следует оптимизировать график трансфертов в госбюджет – Счетпалата

Счетная палата Азербайджана рекомендует Госнефтефонду (ГНФАР) оптимизировать график трансфертов в государственный бюджет.

"Разбивка (по месяцам – ИФ) показывает, что в целом трансферты в госбюджет были выполнены согласно плану, но в ряде месяцев превышали план, а в ряде – были меньше. Это обуславливает необходимость оптимизации трансфертной разбивки", - говорится в заключении Счетной палаты по исполнению бюджета ГНФАР за 2019 год.

Согласно документам, ежеквартальные трансферты в госбюджет в 2019 году должны были составить 2 млрд 841,075 млн манатов. При этом фактические трансферты в первом квартале 2019 года составили 2 млрд 615 млн манатов, во втором – 1 млрд 798 млн манатов, в третьем – 3 млрд 123 млн манатов, в четвертом – 3 млрд 828,3 млн манатов.

Трансферты ГНФАР в госбюджет за 2019 год составили 11 млрд 364,3 млн манатов, что на 405,3 млн или 3,7% больше, чем в 2018 год.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, БЮДЖЕТ, ТРАНСФЕРТЫ


Похожие новости


НС ГНФАР одобрил исполнение бюджета фонда в 2019г с профицитом почти в 7,5 млрд манатов Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2020г с профицитом 1% ВВП Трансферты из ГНФАР в госбюджет в 2003-2019гг превысили 96 млрд манатов Власти Азербайджана рассчитывают к 2024г сократить долю трансфертов из ГНФАР до 43,7% бюджетных доходов Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам Премьер Азербайджана переизбран главой НС Госнефтефонда

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]