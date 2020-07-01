ГНФАР в I полугодии увеличил продажу инвалюты на аукционах на 51,7%, в июне – на 11,7%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в июне 2020 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $373,2 млн, отмечается в сообщении фонда.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в мае 2020 года продал на валютных аукционах инвалюты на $334 млн. Таким образом, в июне 2020 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с маем вырос на 11,7%.
По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-июне 2020 года ГНФАР на валютных аукционах продал $4 млрд 10,2 млн (рост на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).
В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться.
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.
Как сообщалось ранее, в 2019 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 593,86 млн (рост на 2,1% по сравнению с 2018 годом - ИФ).
А.Мамедов
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