В Польше 382 новых заболевших COVID-19 за сутки, 14 человек умерли - worldometers

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро среды выявлено 382 новых случая заболевания COVID-19, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 510 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 30 июня, сообщалось о 239 новых случаях COVID-19, 19 человек скончались, 384 выздоровели.

29 июня было 247 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались, 349 выздоровели.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 11 507 человек, днем ранее было 11 649 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 34 775 случая инфицирования, умерли 1 477 человека, выздоровели - 21 791 человек.