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Дальнее зарубежье 01.07.2020 12:56

В Польше 382 новых заболевших COVID-19 за сутки, 14 человек умерли - worldometers

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро среды выявлено 382 новых случая заболевания COVID-19, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 510 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 30 июня, сообщалось о 239 новых случаях COVID-19, 19 человек скончались, 384 выздоровели.

29 июня было 247 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались, 349 выздоровели.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 11 507 человек, днем ранее было 11 649 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 34 775 случая инфицирования, умерли 1 477 человека, выздоровели - 21 791 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]