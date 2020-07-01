РФ не исполняет договоренности по газу, в том числе по ценообразованию - белорусский посол

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены для Белоруссии.
"В настоящее время на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области. При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка", - сказал Семашко на брифинге в Москве в среду.
Посла цитирует госагентство БелТА.
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