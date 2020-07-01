Власти Киргизии разворачивают более 1 тыс. дополнительных мест для больных коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр страны Кубатбек Боронов на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, Боронов во время обсуждения с президентом страны Жээнбековым текущей эпидемиологической ситуации заявил, что 750 койко-мест будут развернуты на базах общежитий ряда учебных заведений республики и 400 мест - в аэропорту "Манас" в Бишкеке.

По словам Боронова, в настоящее время решается вопрос нехватки медицинских кадров путем мобилизации учащихся в ординатуре и студентов старших курсов медицинских вузов.

Президент Киргизии со своей стороны отметил, что первоочередной задачей является "сдерживание дальнейшего распространения вируса" и своевременный прием, а также размещение больных в лечебных учреждениях.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано 5 тысяч 735 случаев заражения коронавирусом, 62 человека скончались, 2 тыс. 443 выздоровели.

С 11 мая в Киргизии снят режим чрезвычайного положения, отменен комендантский час, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.