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СНГ 01.07.2020 17:35

В Киргизии развернут более тысячи коек, в том числе в аэропорту "Манас", для больных Covid-19

Власти Киргизии разворачивают более 1 тыс. дополнительных мест для больных коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр страны Кубатбек Боронов на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, Боронов во время обсуждения с президентом страны Жээнбековым текущей эпидемиологической ситуации заявил, что 750 койко-мест будут развернуты на базах общежитий ряда учебных заведений республики и 400 мест - в аэропорту "Манас" в Бишкеке.

По словам Боронова, в настоящее время решается вопрос нехватки медицинских кадров путем мобилизации учащихся в ординатуре и студентов старших курсов медицинских вузов.

Президент Киргизии со своей стороны отметил, что первоочередной задачей является "сдерживание дальнейшего распространения вируса" и своевременный прием, а также размещение больных в лечебных учреждениях.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано 5 тысяч 735 случаев заражения коронавирусом, 62 человека скончались, 2 тыс. 443 выздоровели.

С 11 мая в Киргизии снят режим чрезвычайного положения, отменен комендантский час, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]