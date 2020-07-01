Парламентское большинство Молдавии окончательно распалось

Депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан, заявивший накануне о выходе из фракции пропрезидентской Партии социалистов (ПСРМ) и из правящей коалиции, сложил депутатский мандат, сообщил журналистам лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который опубликовал в соцсетях заявление депутата на имя председателя парламента.
Теперь в ПСРМ осталось 36 депутатов, а в ДПМ - 13. Таким образом, в правящей коалиции осталось 49 депутатов, а необходимым минимумом для принятия законов является 51 голос (из 101). На протяжении последних двух недель большинство обеспечивал независимый депутат Александр Олейник, но теперь и с учетом его голоса нет большинства для принятия законов.
В среду Фуркулицэ сообщил, что Гацкан принял участие в состоявшемся заседании фракции ПСРМ, на котором сообщил о своем решении "отказаться от мандата депутата, но остаться членом команды Партии социалистов".
"Штефан Гацкан объявил о решении отказаться от депутатского мандата, чтобы полностью посвятить себя профессиональной карьере в медицине, но объявил, что он остается частью команды ПСРМ и будет активно участвовать в работе социальной группы нашей партии, чтобы использовать свой профессиональный опыт в разработке и продвижении проектов, связанных с политикой в области здравоохранения. Фракция ПСРМ приняла к сведению это решение и призвала Штефана Гацкана как можно активнее участвовать в жизни ПСРМ", - заявил Фуркулицэ.
Между тем накануне Гацкан раскритиковал социалистов, заявил о своем несогласии с политикой партии и о переходе в группу Pro Moldova. Депутаты из группы Pro Moldova заявили, что депутат в итоге изменил свое решение о переходе Pro Moldova в под давлением ПСРМ.
Накануне Фуркулицэ заявил, что "за свое предательство Гацкан получил не менее миллиона евро". Он заявил, что имеет доказательства на этот счет.
За парламентской группой Pro Moldova стоит уехавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк.
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66 млн
Президент Алиев присвоил генеральские звания сотрудникам МВД Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил соглашение о преференциальной торговле с Турцией
Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату Газпрома - $1,606 млрд
Транзит газа через ГТС Украины за полгода снизился на 45%
Wizz Air опровергла сообщение об уходе авиакомпании с грузинского рынка
В Азербайджане за сутки выявлено 588 новых случая COVID-19, семь человек скончались
Путин разрешил продлить срок действия полевого пункта МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане
Казахстан ведет переговоры с РФ о закупке фавипиравира для лечения коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог