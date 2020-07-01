Парламентское большинство Молдавии окончательно распалось

Депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан, заявивший накануне о выходе из фракции пропрезидентской Партии социалистов (ПСРМ) и из правящей коалиции, сложил депутатский мандат, сообщил журналистам лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который опубликовал в соцсетях заявление депутата на имя председателя парламента.

Теперь в ПСРМ осталось 36 депутатов, а в ДПМ - 13. Таким образом, в правящей коалиции осталось 49 депутатов, а необходимым минимумом для принятия законов является 51 голос (из 101). На протяжении последних двух недель большинство обеспечивал независимый депутат Александр Олейник, но теперь и с учетом его голоса нет большинства для принятия законов.

В среду Фуркулицэ сообщил, что Гацкан принял участие в состоявшемся заседании фракции ПСРМ, на котором сообщил о своем решении "отказаться от мандата депутата, но остаться членом команды Партии социалистов".

"Штефан Гацкан объявил о решении отказаться от депутатского мандата, чтобы полностью посвятить себя профессиональной карьере в медицине, но объявил, что он остается частью команды ПСРМ и будет активно участвовать в работе социальной группы нашей партии, чтобы использовать свой профессиональный опыт в разработке и продвижении проектов, связанных с политикой в области здравоохранения. Фракция ПСРМ приняла к сведению это решение и призвала Штефана Гацкана как можно активнее участвовать в жизни ПСРМ", - заявил Фуркулицэ.

Между тем накануне Гацкан раскритиковал социалистов, заявил о своем несогласии с политикой партии и о переходе в группу Pro Moldova. Депутаты из группы Pro Moldova заявили, что депутат в итоге изменил свое решение о переходе Pro Moldova в под давлением ПСРМ.

Накануне Фуркулицэ заявил, что "за свое предательство Гацкан получил не менее миллиона евро". Он заявил, что имеет доказательства на этот счет.

За парламентской группой Pro Moldova стоит уехавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк.