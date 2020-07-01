RSM Azerbaijan получит более 22 тыс. манатов за аудит СХПП за 2019г

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП) направит 22,274 тыс. манатов на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Как сообщалось ранее, аудитором финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год стала ООО «RSM Azerbaijan», которая выиграла соответствующий тендер.

СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

А.Мамедов