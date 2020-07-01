РФ, Иран и Турция озабочены гуманитарной ситуацией в Сирии на фоне Covid-19

Россия, Турция и Иран обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием на нее пандемии коронавируса, необходим быстрый и беспрепятственный доступ соответствующего груза на территорию САР.

По итогам видеоконференции президентов России Владимира Путина, Турции Реджепа Таийпа Эрдогана и Ирана Хасана Рухани было принято совместное заявление.

Лидеры, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля, "выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, признавая, что она значительно осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку". "Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса", - отмечается в документе.

Президенты отметили "насущную необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа по всей территории Сирии для того, чтобы облегчить страдания сирийского народа, и призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить оказываемую ими помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий".

Главы государств также обратили внимание на необходимость содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку.

"В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку расселению беженцев и их возвращению к нормальной жизни, а также повысить свое участие и увеличить помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию", - говорится в заявлении.

Президенты России, Турции и Ирана также подтвердили решимость продолжать операции по взаимному освобождению насильственно удерживаемых лиц и заложников в рамках профильной рабочей группы "астанинского формата". "Подчеркнули, что рабочая группа является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, и согласились предпринять меры по продолжению ее работы", - отмечается в заявлении.

Путин, Эрдоган и Рухани убеждены, что "сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН". Они приветствовали договоренность о проведении третьего заседания Конституционного комитета в августе 2020 года и подтвердили готовность оказывать поддержку его работе путем постоянного взаимодействия с его членами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Педерсеном.