Москва, Анкара и Тегеран будут продвигать экономическое сотрудничество - заявление лидеров

Президенты РФ, Турции и Ирана в ходе видеоконференции в среду высказались за продвижение совместного экономического сотрудничества.
"Помимо сирийской проблематики (президенты) подтвердили свое решение укрепить трехстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества", - говорится в совместном заявлении глав государств "Астанинского формата".
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66 млн
Президент Алиев присвоил генеральские звания сотрудникам МВД Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил соглашение о преференциальной торговле с Турцией
Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату Газпрома - $1,606 млрд
Транзит газа через ГТС Украины за полгода снизился на 45%
Wizz Air опровергла сообщение об уходе авиакомпании с грузинского рынка
В Азербайджане за сутки выявлено 588 новых случая COVID-19, семь человек скончались
Путин разрешил продлить срок действия полевого пункта МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане
Казахстан ведет переговоры с РФ о закупке фавипиравира для лечения коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог