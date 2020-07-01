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Регион 01.07.2020 18:15

Москва, Анкара и Тегеран будут продвигать экономическое сотрудничество - заявление лидеров

Президенты РФ, Турции и Ирана в ходе видеоконференции в среду высказались за продвижение совместного экономического сотрудничества.

"Помимо сирийской проблематики (президенты) подтвердили свое решение укрепить трехстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества", - говорится в совместном заявлении глав государств "Астанинского формата".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]