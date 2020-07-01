Москва, Анкара и Тегеран будут продвигать экономическое сотрудничество - заявление лидеров

Президенты РФ, Турции и Ирана в ходе видеоконференции в среду высказались за продвижение совместного экономического сотрудничества.

"Помимо сирийской проблематики (президенты) подтвердили свое решение укрепить трехстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества", - говорится в совместном заявлении глав государств "Астанинского формата".