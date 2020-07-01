Путин выразил соболезнования Рухани в связи со взрывом в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи со взрывом поликлиники в Тегеране.

"Прежде, чем мы начнем работать, хочу выразить президенту Ирана соболезнования в связи с трагическим случаем, который произошел в Тегеране, мы знаем, что произошел взрыв в одной из поликлиник столицы Ирана, есть погибшие, раненые. Примите, пожалуйста, мои искренние соболезнования", - сказал Путин.

С этого российский президент начал свою речь на встрече с президентами Ирана и Турции, посвященной ситуации в Сирии, которая проходит в формате видеоконференции.