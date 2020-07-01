Президент России Владимир Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на очный саммит в "астанинском формате", как только появится возможность.

"Я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого, и благодарю президента Рухани (президента Ирана Хасана Рухани - ИФ) за приглашение", - сказал он в ходе встречи главы России, Ирана и Турции по Сирии в формате видеоконференции.