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Регион 01.07.2020 19:04

Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на очный "астанинский" саммит, как только сложатся условия

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на очный саммит в "астанинском формате", как только появится возможность.

"Я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого, и благодарю президента Рухани (президента Ирана Хасана Рухани - ИФ) за приглашение", - сказал он в ходе встречи главы России, Ирана и Турции по Сирии в формате видеоконференции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]