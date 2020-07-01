Карантин в Казахстане в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 планируется ввести сроком на 14 дней с 5 июля - Токаев

Карантин в Казахстане в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 планируется ввести сроком на 14 дней с 5 июля, с возможностью продления, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии - ИФ-К) министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой представил главе государства несколько сценариев мер по борьбе с COVID-19.

Один из вариантов предусматривал так называемый локдаун сроком от 2 до 4 недель.

"В случае введения 4-недельного карантина, на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. Данный прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры", - отмечал министр.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер, однако из-за роста распространения COVID-19 в ряде регионов были возобновлены карантинные ограничения.

Карантин в Казахстане в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 планируется ввести сроком на 14 дней с 5 июля, с возможностью продления, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии - ИФ-К) министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев на своей странице в Twitter.