Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9073 RUR   0.0239 GBR   2.1015 TRY   0.2481

Цена на нефть

29.06   $/bbl WTI 39.70 1.21 Brent 41.71 0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.07.2020 16:46

Карантин в Казахстане в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 планируется ввести сроком на 14 дней с 5 июля - Токаев

Карантин в Казахстане в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 планируется ввести сроком на 14 дней с 5 июля, с возможностью продления, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии - ИФ-К) министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой представил главе государства несколько сценариев мер по борьбе с COVID-19.

Один из вариантов предусматривал так называемый локдаун сроком от 2 до 4 недель.

"В случае введения 4-недельного карантина, на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. Данный прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры", - отмечал министр.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер, однако из-за роста распространения COVID-19 в ряде регионов были возобновлены карантинные ограничения.

Карантин в Казахстане в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 планируется ввести сроком на 14 дней с 5 июля, с возможностью продления, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии - ИФ-К) министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


Похожие новости


Правительство Казахстана не выполнило задачи по противодействию COVID-19 - президент Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба Карантин по коронавирусу в Казахстане может быть продлен в мае - президент Число заражений Covid-19 в Казахстане достигло 584 В Казахстане приготовились к основному периоду заболеваемости COVID-19 в апреле-мае Число заражений коронавирусом в Казахстане достигло 551

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]